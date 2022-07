Torino, dopo la bufera ecco il solito Juric: concentrato ed esigente

La seduta al centro sportivo dello SportKlub Waidring - seppur da fuori il campo ci fossero ancora gli strascichi del giorno prima - è stata una seduta normale, che guardava al futuro. Per comprenderlo bastava guardare gli occhi di Juric, che al netto di tutte le difficoltà non ha mai lesinato impegno e dedizione. Concentrato sui movimenti, pronto a spiegare ai suoi come correggere errori. Nei suoi occhi, nei suoi atteggiamenti e nella sua concentrazione c'è stata la risposta più chiara dopo la bufera. Lui su questa barca ci rimane e lo fa per dare il massimo, come sempre. Se ha una qualità su tutte l'allenatore croato, è proprio quella della mentalità sportiva. Professionista sempre, che tradotto significa: chiedere il massimo da tutti e dare il buon esempio dimostrando di essere lui il primo a impegnarsi al 100%. Insomma, se qualcuno dei presenti ieri voleva cercare una smorfia o un qualcosa per poter trovare strascichi del giorno prima, non li ha visti neanche con il binocolo.