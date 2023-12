Torino, due soli punti conquistati in campionato dopo uno svantaggio

La classifica dei punti recuperati da situazioni di svantaggio: Toro al quindicesimo posto. L'analisi

La partita contro l'Udinese ha rischiato di essere una beffa per il Torino, che dopo 80' in cui ha mantenuto il possesso palla ed il controllo della gara, è andato in svantaggio a causa della rete del bianconero Zarraga. Ivan Ilic, però, 7 minuti dopo, ha ristabilito la situazione di parità, regalando al Torino il secondo punto stagionale conquistato da una situazione di svantaggio. L'altro punticino è stato ottenuto sempre all'Olimpico Grande Torino, nella sfida con la Roma, quando Zapata di testa pareggiò il momentaneo 0-1 di Lukaku.

Torino, 15° posto nella classifica dei punti recuperati dopo uno svantaggio — Come si può vedere da questa graduatoria stilata da Transfermarkt.it, il Toro occupa la quindicesima posizione (a pari merito con Udinese ed Empoli) della classifica che tiene conto dei punti collezionati in partite nelle quali la squadra è andata in svantaggio. I granata, in questo campionato, sono andati in svantaggio in 7 occasioni: 5 volte hanno perso, 2 hanno pareggiato e mai hanno invece ribaltato e vinto la partita. Al di là della posizione in graduatoria, che non può misurare il valore della squadra, ciò che deve fare riflettere è la scarsa capacità di reazione dei granata allo svantaggio. Al contrario, una nota positiva è la seguente: andando ad approfondire la classifica, si può infatti notare che solo Inter (2), Juventus (2), Bologna (4) e Milan (6) sono andate in svantaggio più volte del Toro in stagione.

Classifica punti dopo uno svantaggio: perché non può essere indicatore di qualità — Come anticipato nelle righe precedenti, è chiaro che tale classifica non può essere considerata un indicatore preciso della qualità della squadra, poiché, ovviamente, più volte ci si ritrova in svantaggio, più probabilità si ha di conquistare punti in tale graduatoria. Infatti, la prima e la terza posizione, con 9 e 8 punti, sono occupate da Sassuolo e Salernitana, che si trovano nei bassifondi della classifica di A. Al contrario, il penultimo e il terz'ultimo posto sono occupati con 1 punto a testa da Inter e Juventus, le prime due del campionato.

Toro, 2 punti su 21 disponibili dopo uno svantaggio — Per quanto riguarda il Torino però, resta il fatto che due punti solo ottenuti da situazioni di svantaggio su 21 disponibili sono un bottino troppo misero per una squadra che da sempre ha la grinta e la voglia di non mollare nel suo Dna. Troppo spesso, infatti, i granata hanno mollato la presa invece di reagire dopo uno 0-1: con l'Udinese una piccola reazione c'è stata ed il gol di Ilic ha evitato la sconfitta, ma è anche vero che esso è arrivato in maniera quasi casuale e di chiare occasioni da gol il Toro non ne ha create.

