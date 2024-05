Torino e Bologna, duello da bomber: la certezza Zapata contro l’exploit Zirkzee

la sfida dell'Olimpico grande Torino in programma alle ore 20.45 vedrà il confronto anche di Zpata e Zirkzee

Piero Coletta 3 maggio 2024 (modifica il 3 maggio 2024 | 14:09)

Ultime battute per la Serie A 23/24 prima della classica sosta estiva e l'atteso calciomercato. Tuttavia ci sono ancora delle gare da giocare per il Torino di Ivan Juric, che può ancora ambire alla qualificazione in Europa. Lo farà affidandosi a Duvan Zapata, la certezza del Torino. Il colombiano si è ancora una volta confermato, nonostante l'età. Dall'altra c'è un Joshua Zirkzee sbocciato definitivamente sotto la guida di Thiago Motta.

Zapata-Zirkzee: così simili, così diversi — Dieci anni di differenza tra il colombiano e l'olandese. Zapata sono anni che è stabilmente tra i migliori attaccanti in Serie A, nonostante i diversi problemi fisici che lo hanno debilitato nella scorsa stagione. Zirkzee in Serie A è arrivato solo nella stagione 20/21 di passaggio nel Parma. Sotto certi aspetti le loro storie sono anche simili, perché nessuno si aspettava un rendimento così in questa stagione. Zapata per via degli acciacchi fisici e dell'età, Zirkzee per via dei pochi gol segnati nella scorsa annata. Oggi i numeri parlano chiaro e sono simili. L'ex Atalanta ha siglato 12 reti, l'ex Bayern Monaco una in meno. Identico il numero degli assist, entrambi a quattro. Numeri simili, ma caratteristiche diverse.

Zapata è il classico riferimento centrale del numero 9, che tiene palla e la smista agli esterni o al giocatore più vicino. Non è un caso se è il secondo giocatore in Serie A per duelli aerei vinti, dietro al solo Djuric. Tra lui e Zirkzee c'è un abisso da questo punto di vista, perché il colombiano ha vinto 220 duelli aerei contro i 132 dell'olandese. Fermo restando che il gioco di Juric esalta più quelle qualità di Zapata, mentre il piano tattico di Motta tende ad esaltare la qualità palla a terra di Zirkzee. Non è un caso se l'attaccante del Bologna è tra i primi nel suo ruolo per dribbling tentati e riusciti. Zapata da questo punto di vista è indietro, non essendo propriamente quel genere di attaccante. Due giocatori con numeri e compiti simili, ma con caratteristiche diverse che però si sposano perfettamente con i piani proposti dai due tecnici.

