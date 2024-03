Torino e l’infermeria piena: difesa colpita da una vera e propria maledizione

Masina è l'unico superstite, Djidji il primo e l'ultimo ad essere colpito

Un numero impressionante che però sicuramente continuerà ad aumentare: Djidji è solo l'ultimo della lunga e falcidiata lista di infortunati che ha colpito il Torino in questa stagione. Il difensore francese si è fatto male nel secondo tempo della partita contro il Napolie sarà costretto a stare lontano dai campi per la terza volta in stagione: Djidji ha infatti cominciato la stagione da infortunato a causa di un’ernia che lo fatto stare ai box per ben 132 giorni facendolo saltare 12 giornate; tornato a disposizione a fine novembre 2023, Koffi si è fermato di nuovo per un'affaticamento muscolare rimediato ad inizio 2024. L'indiziato che dovrebbe sostituire Djidji, e un'assaggio ci è stato dato proprio nei minuti finali di Napoli, è Saba Sazonov che in questa stagione si è fermato a ottobre per una brutta contusione ad un piede e ha saltato una partita a causa di un'operazione al naso. Senza contare l'assenza del lungodegente Peer Schuurs, che ha finito la stagione il 21 ottobre 2023 contro l'Inter a causa della rottura del legamento crociato (ad oggi sono 193 i giorni ai box dell'olandese), anche Alessandro Buongiorno è stato colpito per due volte dalla maledizione infortuni rimanendo out circa due mesi: il difensore della Nazionale è stato fuori praticamente tutto ottobre per un infortunio all'adduttore e dal 26 gennaio fino alla gara contro la Fiorentina a causa della lussazione alla spalla. Seguono poi Adrien Tameze, attualmente infortunato per via di un problema al bicipite femorale che probabilmente gli farà saltare un'altra gara oltre alle 3 già saltate. Anche Matteo Lovato è attualmente alle prese con un infortunio al polpaccio rimediato contro la Roma e che gli ha fatto saltare 2 partite, problema che potrebbe smaltire già in vista della gara contro l'Udinese. Troviamo poi Mergim Vojvoda, che in questa stagione ha saltato 6 gare. E infine capitanRodriguez che in stagione ha saltato solo la gara contro il Lecce. L'unico superstite e fin qui anche una grande sorpresa per le prestazioni dimostrate in campo, Adam Masina che nonostante arrivi da diversi problemi in maglia Udinese, ha fin qui schivato la maledizione ed è sempre stato a disposizione di Juric.