Torino e Soppy, un amore mai sbocciato: il bilancio della sua avventura

L’avventura di Brandon Soppy al Torino è giunta al termine. In appena cinque mesi ha visto poco il campo - solo cinque presenze, di cui due da titolare, per un totale di 177' - ma anche la panchina a dirla tutta, visto che Soppy ha avuto diversi problemi fisici (in particolare l'infortunio dopo la prima gara da titolare contro il Verona) che hanno frenato sicuramente la sua esperienza in granata. Forse anche complice la poca continuità, il ragazzo non è riuscito a emergere e a convincere quando chiamato in causa. Insomma, il francese è parso un lontano parente del terzino visto a Udine, che spesso pungeva e faceva male grazie alla sua fisicità.

Soppy e il Torino, un’avventura senza risvolti positivi

In estate Soppy, in uscita dall'Atalanta dopo una deludente stagione 2022-2023, era alla ricerca di una squadra che volesse puntare su di lui, mentre il Toro aveva bisogno di un esterno destro da avvicendare a Bellanova. L'accordo dell'Atalanta è stato chiuso con la formula del prestito con diritto di riscatto, dunque senza esborsi significativi da parte del club granata. La crescita dell'ex Inter e l'infortunio muscolare alla prima da titolare contro il Verona a inizio ottobre hanno compromesso l'esperienza di Soppy al Toro. Di fatto Bellanova si è preso la fascia e non l’ha più lasciata, inoltre non ha aiutato la lesione muscolare che lo ha tenuto fuori per 40 giorni. L’emblema, però, delle sue difficoltà è forse la prestazione contro l’Udinese. In quel caso, senza Bellanova squalificato, è stato lanciato dal primo minuto, ma la sua è stata una prestazione impalpabile e con nessuno spunto interessante. Insomma, quando ha avuto l’occasione, Brandon non è riuscito a esprimersi al meglio per provare a mettere in difficoltà Juric nelle gare seguenti. A gennaio c'è stata poi la decisione di cambiare aria per trovare più spazio. Quella è rimasta quindi l’ultima apparizione di Soppy in campo. Per il francese quella del Toro rimarrà una parentesi poco felice, complice anche la sfortuna legata agli infortuni: per lui si apre una nuova possibilità allo Schalke 04, nella Serie B tedesca, rimanendo sempre di proprietà dell'Atalanta. Dunque la sua esperienza al Torino si chiude qui.