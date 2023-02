Torino, è un Radonjic appannato da tempo: a Juric serve di più

Il Torino, dopo la sconfitta contro il Milan, vuole subito cercare di rialzarsi per dare continuità alle buone prestazioni e ai precedenti risultati, che al momento mantengono i granata al settimo posto, a pari merito con l'Udinese. Ma la squadra di Juric non gode di un ottimo momento di salute: ci sono diverse defezioni che costringono diversi giocatori agli straordinari che comportano una conseguente stanchezza di alcune pedine chiave: una di queste è Vlasic, impiegato molto spesso, che ha bisogno di tirare il fiato. Uno dei giocatori che potrebbe dargli respiro è Radonjic, che dal suo canto cerca di ritrovare la propria forma ideale, dopo un periodo negativo.

APPANNATO - Un dato evidente spiega questa flessione di Radonjic. In campionato, l'ultimo gol del giocatore serbo risale al 9 novembre, più di 3 mesi fa (contro la Sampdoria allo stadio Grande Torino). Da quella sfida in poi ha accumulato 226 minuti spalmati in 6 partite, che lo hanno visto senza dubbio poco coinvolto e fuori fase. In più nella prima settimana di febbraio è stato colpito anche da un affaticamento muscolare, che gli è costato la presenza contro l'Udinese. Una volta smaltito l'infortunio, è tornato con il Milan ed è stato scelto per gli ultimi 10 minuti di arrembaggio finale: il suo apporto è stato pressoché nullo, comunque troppo poco da un giocatore dalle qualità come le sue. Adesso serve un cambio di rotta immediato.