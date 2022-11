Torino, il calendario delle amichevoli nella sosta: quattro test a dicembre

Il Torino si prepara ad affrontare la lunga sosta causata dal Mondiale in Qatar. I granata vedranno impegnati con le loro rispettive Nazionali ben 5 calciatori: i serbi Radonjic, Lukic e Vanja, il croato Vlasic e lo svizzero Rodriguez. Il Toro, intanto, non può rimanere fermo: i giocatori dovranno mantenersi in allenamento per essere pronti a ricominciare il 4 gennaio con il Verona. Proprio per questo lo staff ha organizzato delle amichevoli nel mese di dicembre. Il 10 ci sarà la sfida con l'Espanyol, il club milita nella massima categoria del calcio spagnolo e in questo inizio di stagione non ha brillato particolarmente. Poi una nuova gara il 16 contro un avversario ancora da decidere. Il 23 arriverà nell'antivigilia di Natale la Cremonese a Torino e infine il 28 i granata chiuderanno l'anno in Brianza sfidando il Monza di Berlusconi e Galliani. Le avversarie non sembrano essere proibitive, ma sarà importante fare bene per continuare il bel filotto di 4 risultati utili nelle ultime 5 con le vittorie con Udinese, Milan e Sampdoria, il pareggio a Roma e la sconfitta a Bologna. I gialloblù cercheranno punti decisivi per la salvezza e saranno sicuramente rinforzati dal mercato di gennaio.