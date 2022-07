Torino, ecco il nuovo kit di allenamento della stagione 2022/2023

E' iniziata ufficialmente la nuova stagione del Torino. Questa mattina - lunedì 4 luglio - i granata si sono ritrovati molto presto allo stadio Filadelfia per svolgere il primo allenamento della stagione a porte chiuse. Ecco l'immagine dei giocatori che lavorano in palestra con indosso le nuove maglie Joma (sponsor del club granata) di allenamento della stagione 2022/2023 pubblicate su Instagram dal Direttore Operativo del Torino Alberto Barile. Sulla nuova divisa tutta granata è presente un Toro rampante bianco sul petto e un altro sul pantaloncino, oltre ovviamente agli altri sponsor del Toro Beretta e Suzuki. Il Toro rampante non è una novità assoluta: era presente all'altezza del cuore anche nella terza maglia della scorsa stagione. Ora si attende il lancio delle divise per il campionato che dovrebbe avvenire tra qualche giorno.