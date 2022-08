Torino, ecco la nuova partnership commerciale con PlanetPay365

Il Torino ha comunicato sul proprio sito ufficiale l'arrivo di un nuovo accordo commerciale con PlanetPay365

Redazione Toro News

Il Torino ha comunicato quest'oggi di aver raggiunto un accordo con PlanetPay365. Si tratta di una partnership commerciale che porterà la piattaforma di servizi a diventare il nuovo Official Value-Added Services Partner del club granata, come si legge nel comunicato ufficiale apparso sul sito. Il direttore commerciale Lorenzo Barale si è detto molto contento di questo accordo perché poterà molti vantaggi ai tifosi che potranno dunque accedere a servizi pensati apposta per loro.

IL COMUNICATO UFFICIALE DEL TORINO FC:

Il Torino Football Club è lieto di comunicare che PlanetPay365 sarà l’Official Value-Added Services Partner del club granata per le prossime due stagioni. Il debutto della nuova sinergia avverrà sabato 20 agosto in occasione della partita Torino-Lazio in cui PlanetPay365 sarà Match Sponsor.

PlanetPay365, la piattaforma multiservizi di proprietà di Planet Entertainment - divisione del gruppo SKS365 - nasce con l’obiettivo di proporre una soluzione tecnologica e multifunzionale in grado di accrescere la potenzialità di qualsiasi attività commerciale. A due anni dal lancio sul mercato italiano, PlanetPay365 propone un’offerta dinamica e variegata con alti standard tecnologici digitali, in continua implementazione per garantire ai punti vendita una proposta sempre al passo con i tempi.