Torino, ecco la nuova partnership con Enel

Il Torino quest'oggi ha comunicato di aver raggiunto un'accordo con Enel. La multinazionale italiana sarà la nuova Official Energy Partner del Torino, sarà anche Training Kit Partner, con il logo che sarà presente nel front dei training kit e pre-match kit, come si legge nel comunicato ufficiale sul sito. Roberto Deambrogio, Head of Communications di Enel ha dichiarato di essere entusiasta di iniziare questa nuova avventura con un partner di alto livello come il Torino. Anche il direttore commerciale Lorenzo Barale si è detto molto contento di questo accordo.