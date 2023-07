Torino, ecco la prima maglia per la stagione 2023/2024

La maglia Home è il frutto della stretta collaborazione che da sempre contraddistingue il brand sportivo spagnolo e il Club. Il risultato della sintonia tra Joma e il Torino FC risulta evidente in questa nuova maglia sviluppata per la stagione 2023/2024: le divise ne riprendono infatti l’essenza, combinandola con aspetti rinnovati e uno stile elegante in un tessuto riciclato. Il colore granata - da sempre in grado di trasmettere passione, energia e forza - è impreziosito e risaltato grazie all’utilizzo di un tessuto jacquard con trama in rilievo, che ne conferisce un effetto brillante.

Nella nuova maglia home spiccano, inoltre, le finiture a costina del colletto, realizzato in una tonalità di granata più scura rispetto al colore della maglia, e dell’orlo laterale, per una vestibilità sempre più confortevole. I fianchetti della maglia si caratterizzano per la presenza del Toro rampante, ripetuto più volte e nel medesimo colore granata scuro del colletto. Nella parte inferiore dei fianchetti spiccano le finiture a costina di colore giallo, in cui sono state inserite con tecnica embossed la sigla SFT - Sempre Forza Toro - e la scritta 1906, anno di fondazione del club. Il logo del Torino FC, in continuità con la tradizione delle maglie home, è nella versione classica, ed è realizzato con una patch ricamo ad alta definizione. Il motto “SEMPRE FORZA TORO”, torna nella parte interna del colletto, mentre nella parte posteriore dello stesso trova spazio la scritta TORINO FC 1906, realizzata con una stampa laser in rilievo e utilizzando il carattere ufficiale del club.

Una maglia ecologica per un pianeta sostenibile. Per le nuove divise del Torino FC Joma intende ribadire il proprio impegno per la cura dell’ambiente: per questo motivo le maglie sono state realizzate in poliestere riciclato al 100%. Questo tessuto è stato prodotto da materiali recuperati, nello specifico da bottiglie in PET, che vengono convertite in materia prima. In questo modo si riducono del 75% le emissioni di CO2 e si evita l’uso di derivati dal petrolio. Per quanto riguarda i benefici dell’esercizio fisico, il poliestere riciclato offre elasticità, resistenza e buona traspirabilità.

Le migliori tecnologie sul mercato. Joma, tra i brand sportivi di riferimento nel panorama globale, ha incorporato nelle divise del Torino FC le tecnologie più all’avanguardia. Questo è il risultato di grandi investimenti in Ricerca, Sviluppo e Innovazione effettuati negli ultimi anni. Anche i prodotti della linea allenamento, free time e accessori, che sono già stati messi in vendita con l’inizio della nuova stagione sportiva, seguono questi elevati standard di qualità. Nelle zone di massima sudorazione, dove il giocatore ha bisogno di una traspirazione maggiore, il tessuto è stato trattato con il sistema MICRO-MESH, una tecnologia che garantisce traspirabilità ed un efficace rilascio del calore corporeo, aumentando la sensazione di comfort.

Le cuciture sono piatte e realizzate con il sistema FLATLOCK, per evitare possibili sfregamenti sulla pelle. Ogni dettaglio ed elemento di personalizzazione è studiato per garantire un comfort totale: tutti i loghi sono infatti applicati con il sistema JOMA SPORTECH, che prevede l’utilizzo di un materiale estremamente flessibile e resistente fissato al tessuto attraverso il calore. La collezione 2023/2024 di Joma per il Torino FC si completerà con il resto dei prodotti da gioco, in aggiunta all’ampia linea di capi da allenamento e di tempo libero già disponibili".

https://twitter.com/TorinoFC_1906/status/1682489464713539585