Torino, ecco l’Empoli: sfida per caricarsi prima della Coppa Italia

Il Toro arriva alla partita dopo l’ottima vittoria contro la Fiorentina. Ora serve tornare a sorridere prima dell’altro match contro la Viola

Gualtiero Lasala

Il Torino tornerà in campo sabato 28 gennaio, alle ore 15 allo stadio Carlo Castellani. La squadra sfidante di questa settimana sarà l’Empoli di Zanetti, che questa sera sarà contro l’Inter a San Siro, e si trova in dodicesima posizione in campionato. La squadra toscana è sempre molto insidiosa, basti pensare al match di andata in cui il Toro produsse molto ma alla fine ne uscì solo un pareggio in extremis, dopo la magia di Destro in rovesciata.

Torino, l'Empoli un banco di prova dopo aver sbancato il Franchi — L’Empoli sarà un ottimo banco di prova per il Toro. Dopo il successo di Firenze, il Torino ha bisogno di dare continuità ai risultati, per riuscire a mettere dei mattoncini importanti in classifica, restando attaccato al treno europeo che dopo la penalizzazione della Juventus è tornata ad essere alla portata. Con un altro successo esterno il Toro darebbe un ottimo segnale: servirà non sbagliare niente e usare l’atteggiamento visto a Firenze.

Torino, prima l'Empoli e poi la Coppa Italia: serve concentrazione — La testa del Torino sarà anche abbastanza distratta dai prossimi impegni. Infatti è all’orizzonte la sfida contro la Fiorentina in Coppa Italia, valevole per i quarti. I granata di Juric dovranno essere bravi a restare focalizzati sulla partita, cercando di pensare partita per partita. In questo modo il Toro può giocarsela e provare ad ottenere il massimo del bottino.