Eintracht-Torino, le formazioni ufficiali: Zima dal 1′, Bremer dalla panchina

Alle 14.30 di oggi, venerdì 15 luglio, il Torino farà il suo primo ingresso in campo della nuova stagione: la partita vedrà i granata affrontare l'Eintracht Francoforte, la squadra tedesca reduce dalla vittoria dell'Europa League. La partita in questione, è la prima delle 5 amichevoli che i granata giocheranno nel mese di luglio, prima dell'inizio di Coppa Italia e Serie A, fissati per la prima metà di agosto. Nella formazione granata, resa nota dal sito del Torino, qualche novità: dal 1' partiranno in campo il nuovo arrivato Radonjic ed Edera, mentre in difesa Zima parte da titolare mentre Gleison Bremer è tra i disponibili in panchina. Assenti per acciacchi fisici Vojvoda, Djidji, Seck e Verdi. Non convocato Zaza.