Torino, emergenza in difesa finita: Schuurs può tornare a fare il centrale

Il Torino ha dovuto giocare una delle partite più importati della stagione (quella in Coppa Italia con la Fiorentina) con una difesa coi calciatori contati. Le assenze di Zima e Djidji hanno inciso nelle ultime due gare, obbligando Juric a schierare Buongiorno come difensore centrale con Schuurs adattato a destra e Rodriguez nel suo ruolo di terzo a sinistra. Il numero 4 del Toro ha dimostrato di trovarsi meglio a sinistra che al centro: ad esempio ad Empoli si è trovato ad inseguire spesso e volentieri Baldanzi che lo ha fatto tribolare parecchio. Ma soprattutto, è stato evidente sin da inizio stagione che nel ruolo di perno della difesa a tre Buongiorno offre meno garanzie di affidabilità rispetto all'olandese, che ha quasi sempre convinto quando schierato in quel ruolo. Per il canterano sembra più tagliato su misura il ruolo di terzo difensore a sinistra. Ora si può dire che finalmente l'emergenza in difesa sia terminata e che Perr Schuurs si potrà si rivedere al centro del reparto arretrato.

Torino, a destra contro l'Udinese Djidji o Gravillon

Infatti, verso la gara con l'Udinese è previsto il ritorno tra i convocati di Djidji, reduce da una frattura al setto nasale (per la gara di Coppa Italia sarebbe comunque stato squalificato). Il franco-ivoriano garantirà al tecnico la possibilità di avere qualche scelta in più, inoltre ci sarà a disposizione Gravillon (arrivato nel mercato invernale dal Reims). Il difensore era in panchina a Firenze e giovedì ha svolto il suo primo allenamento con i nuovi compagni. Conosce il campionato italiano e Juric potrà contare da subito su di lui. L'ex Reims in Francia ha perso la titolarità solo nelle ultime giornate ed è sempre stato schierato proprio braccetto di destra in una difesa a tre o da centrale di destra in una a quattro. Per lui, perciò, giocare in questa posizione non dovrebbe essere un problema. Anche lui può aiutare il Torino a mettere da parte la delusione per l'eliminazione dalla Coppa Italia perché domenica all'Olimpico-Grande Torino arriva l'Udinese: uno scontro decisivo per le speranze di arrivare in Conference League, dopo che la penalizzazione alla Juventus ha rimesso in gioco i friulani e i piemontesi nella lotta per la qualificazione alle coppe europee.