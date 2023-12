Torino-Empoli 1-0: Zapata, gol di testa. Granata in vantaggio al 45′

Il primo tempo: Zapata di testa manda avanti il Toro

Il Torino parte subito in attacco. Il primo squillo arriva al 3' sugli sviluppi di corner, Zapata di testa viene murato; la palla resta nell'area dell'Empoli, Buongiorno a rimorchio calcia alto sopra la traversa. Poco dopo granata ancora a un passo dal gol: Linetty pesca con un filtrante per vie centrali Zapata, che si invola e crossa in mezzo per Sanabria, Berisha in qualche modo recupera. Al 10' Sanabria si inventa una rete splendida in rovesciata, su assist di Vlasic. L'attaccante non fa nemmeno in tempo ad esultare, perché Vlasic era in fuorigioco e il gol viene subito annullato. Il Toro continua a insistere, l'Empoli arranca. E al 26' arriva un meritato vantaggio, in un momento in cui i ritmi erano un po' calati. Bravo Sanabria a girarsi bene sulla trequarti, apertura per Bellanova che arriva a fondocampo e crossa in mezzo per l'incornata di Zapata. Subito dopo sfiorato il doppio vantaggio. Ilic recupera palla a centrocampo e apre per Vojvoda, che cerca di nuovo il serbo, murato da distanza ravvicinata, poi Sanabria da terra prova a indirizzare il pallone ma interviene Berisha. Al 29', alla prima vera incursione, l'Empoli gonfia la rete con Ebuehi. Rodriguez svirgola in area, la palla finisce sui piedi di Ebuehi che supera Vanja, uscito a vuoto. Il portiere granata lamenta un fallo di Ebuehi al momento dell'uscita dai pali, ma non c'è. Dopo un lungo check comunque il gol viene annullato perché Ebuehi parte in offside millimetrico rispetto a Tameze. Al 44' Cacace infila Vanja di testa, ma è posizione di fuorigioco e quindi si resta sull'1-0 Torino, parziale con cui si chiude il primo tempo dopo quattro minuti di recupero.