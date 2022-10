Torino-Empoli, gli ex: Ricci sfida il passato, riecco Pjaca. Ma non solo…

Marko Pjaca, 24 presenze e 3 reti in granata la scorsa stagione, domenica tornerà al Grande Torino, di fronte ai tifosi della Maratona che tanto lo hanno apprezzato durante la sua esperienza con la maglia del Toro. Il giocatore croato, di proprietà della Juventus che quest’anno l’ha mandato in prestito all’Empoli, è stato uno dei trequartisti su cui Ivan Juric ha maggiormente riposato la sua fiducia durante la scorsa stagione: l’ex trequartista granata ha contribuito - esclusi i periodi di stop per infortunio - al 10^ posto in classifica del Torino, risultando anche decisivo in alcune occasioni. La sua esperienza con Ivan Juric finisce però a giugno 2022, quando la società di Urbano Cairo decide di non riscattarlo dal club bianconero. Ecco che, nel mercato estivo, senza il croato e con Praet che ha dovuto fare ritorno a Leicester, il Torino è dovuto correre ai ripari: Nemanja Radonjic è il nuovo acquisto, e - attualmente, a livello di rendimento - si può dire che il serbo sia riuscito a sostituire Pjaca in lungo e per largo: Ivan Juric non solo adesso può contare sulla presenza del serbo, ma ha anche a disposizione Vlasic e il rientrato Miranchuk. Ora Pjaca ha cominciato una nuova avventura della sua carriera, con la maglia dell’Empoli, e domenica il suo passato e il suo presente si rincontreranno per la prima volta.