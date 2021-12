Torino-Empoli, i precedenti: toscani avversario storicamente ostico per i granata

I numeri lo confermano: sotto la Mole sono più le vittorie azzurre che quelle granata

Quella di giovedì 2 dicembre 2021 sarà la sfida numero 35 nella storia tra Torino ed Empoli, la 18^ in casa Toro. Se si tengono in considerazione tutte le partite giocate sotto la Mole, i precedenti sorridono ai granata, che sono usciti vincitori dal confronto per ben 8 volte, a fronte di 3 pareggi e 6 sconfitte. I dati si ribaltano, invece, se si prendono in considerazione solo quelli relativi alle sfide disputate a Torino in Serie A: in 9 incontri, i toscani hanno vinto per 4 volte, mentre i granata solo 3 (2 i pareggi).