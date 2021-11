Il Toro ospita l’Empoli: obiettivo quarta vittoria casalinga consecutiva

Il Toro cerca il poker in casa, ma di fronte c'è l'Empoli, una squadra che arriva alla sfida sull'onda dell'entusiasmo

Turno infrasettimanale per il campionato di calcio di Serie A questa settimana. Il Torino , che deve rifarsi dalla sconfitta esterna a Roma contro i giallorossi, affronta in casa l' Empoli nel primo dei due posticipi di giovedì 2 dicembre (il calcio d'inizio è fissato alle ore 18:30). L'impegno è particolarmente ostico per i granata, perché i toscani sono una delle rivelazioni di questo campionato: dopo 14 giornate hanno ottenuto già 19 punti, che valgono attualmente l'undicesimo posto in classifica.

FATTORE GRANDE TORINO - La storia non sorride certamente al Toro in merito alle sfide con l'Empoli, ma c'è un fattore sul quale il Toro può contare per questo match: il proprio stadio. L'Olimpico "Grande Torino" si è dimostrato infatti una risorsa significativa per gli uomini di Juric in questa stagione, dato che 13 degli attuali 17 punti sono stati raccolti in casa (il 76,5%): in Serie A solo l'Hellas Verona ha una percentuale maggiore (79%) sul totale di quelli ottenuti. Proprio tra le mura amiche, i granata vogliono continuare la striscia di vittorie consecutive, che al momento ammonta a 3 (Genoa, Sampdoria e Udinese), la quale bilancia il cattivo rendimento in trasferta. Per la squadra di Juric un esame quindi importante, per riscattare la sconfitta nella Capitale e per invertire lo storico trend negativo contro l'Empoli e per allungare quello positivo al "Grande Torino".