Torino-Empoli, le formazioni ufficiali: fuori Zapata e Ricci, si rivede Coco

La Coppa Italia non va sminuita e così Vanoli opta per un turnover moderato per la sfida all'Empoli. In difesa c’è Coco al posto di Masina. Riposano Ricci, Ilic e soprattutto Zapata: davanti c’è Karamoh con Adams. D'Aversa opta per un turnover quasi totale: quattro Primavera in campo, Pellegri guida l'attacco.