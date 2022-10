Torino-Empoli, prima del via le Academy granata sfilano allo stadio

A due anni di distanza dall'ultima volta, le Academy granata tornano a sfilare allo stadio Olimpico "Grande Torino". Lo faranno in occasione della partita contro l'Empoli, in programma domenica alle ore 12:30. Le Academy sfileranno intorno al campo del "Grande Torino" alle ore 11:00, dopodiché si dirigeranno verso la Curva Primavera per assistere alla partita della Prima squadra. Presenti all'evento non solo le Academy Torino del territorio piemontese, ma anche quelle provenienti dal resto d'Italia e dall'estero.