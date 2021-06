Torino, Erick Ferigra ai saluti: “Ovunque andrò Il Toro avrà un tifoso in più”

Con la primavera granata ha conquistato la Coppa Italia 2017/18

Erick Ferigra saluta il Torino. È lo stesso difensore ecuadoriano ad annunciarlo con un post sul suo profilo Instagram. Il classe '99, che in prima squadra ha all'attivo solo una presenza in Coppa Italia, con la maglia della primavera granata ha conquistato la Coppa Italia 2017/18.

Le sue parole: "Finisce qui il mio percorso come giocatore del Torino, fatto di alti e bassi, vittorie e sconfitte, che in questi 4 anni mi hanno fatto crescere e migliorare, come calciatore e come persona. Mi sento di ringraziare tutte le persone che hanno fatto parte di questa esperienza bellissima, dai miei compagni di squadra, agli allenatori, i magazzinieri... e tutti quelli che ho conosciuto in questi anni! Ovunque andrò il Toro avrà comunque un tifoso in più ❤️💪🏾 🐂#sempreforzatoro"