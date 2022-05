Torino, Fares saluta Raiola sui social: “Sarai sempre il numero uno”

Il difensore granata saluta Mino Raiola. Sandro Martone, il procuratore di Fares, faceva parte dei pochi fidati collaboratori di Raiola

Anche Mohamed Fares dà l'ultimo saluto a Mino Raiola, così come tanti altri calciatori e non solo. "Grazie di tutto. Sarai sempre il numero uno", queste le parole del difensore granata che accompagnano una foto pubblicata nelle proprie storie di Instagram. Sandro Martone, il procuratore di Fares, faceva parte dei collaboratori di Raiola. Questo spiega infatti il forte legame tra i due. Il noto procuratore ha sempre definito la sua agenzia "L'unico vero Family Office di riferimento nel calcio". In Italia hanno lavorato con lui pochi ma fidati collaboratori, tra cui appunto Sandro Martone (oltre che al cugino Vincenzo Raiola e l'avvocato Rigo).