Torino Femminile, al via i playoff per la promozione in Serie C: il programma

La corsa per la promozione in Serie C è al via. Il Torino Femminile si presenta ai nastri di partenza da seconda classificata del gruppo B. 41 punti in 16 partite ottenuti grazie a 13 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta. Così è arrivato il pass per i playoff, la fase più delicata della stagione che inizia oggi e mette in palio un posto per la Serie C.

Torino Femminile, al via i playoff: il programma

I playoff si articolano in due fasi. La prima fase prevede lo scontro tra le prime quattro del girone A e le prime quattro del girone B. Sono stati fatti quattro accoppiamenti sulla base dei posizionamenti in classifica. Il Torino Femminile, in quanto seconda forza del gruppo B, si scontrerà con il Torino Women, terza classificata del girone A. Torino e Torino Women si sfideranno per l'accesso in semifinale in gare d'andata e ritorno. L'andata si gioca in casa Torino Women a Pianezza, il ritorno in via Bossoli in casa Torino Femmile. Oggi, mercoledì 1 maggio alle 16, si disputerà la gara d'andata; il ritorno avrà luogo invece domenica 5 maggio alle 16. Chi avrà la meglio proseguirà la corsa verso la Serie C. In caso di parità verrà attribuito valore doppio alle reti segnate in trasferta; in caso di ulteriore parità si procederà con supplementari e rigori. A quel punto si aprirà la seconda fase playoff. Il format è sempre lo stesso, gare d'andata e ritorno. Chi vince va in finale, chi perde saluta la corsa. Nel caso in cui ottenesse la qualificazione, il Torino Femminile andrebbe a scontarsi contro la vincente tra Alessandria e Area Calcio nella gara d'andata di mercoledì 8 maggio e poi nel ritorno di domenica 12 con prima uscita in casa per la squadra peggio posizionata in campionato. Dalla seconda fase playoff escono solo due squadre, le finaliste, le uniche due a poter ancora lottare per la promozione. La finale stabilirà, se necessario in caso di parità con supplementari e successivi rigori, l'unica squadra del lotto a poter festeggiare la promozione in Serie C. La finale si terrà mercoledì 15 maggio in campo neutro e in orario da definire.