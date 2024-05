Torino Femminile, alle 20.30 la finale playoff: in palio la promozione in Serie C

È il giorno dell’ultimo atto per la Prima Squadra Femminile: oggi - mercoledì 15 maggio - le granata disputeranno la finale playoff dell’Eccellenza piemontese contro il Bulè Bellinzago, la vincente andrà in Serie C. Questo il sogno che ha accompagnato il Torino Femminile per un'intera stagione, adesso l’ultimo step per renderlo reale. La finale si disputerà in campo neutro alle ore 20:30 presso il centro sportivo di Borgosesia, segui la diretta testuale su Toro News o in streaming sulla piattaforma Torino Channel.