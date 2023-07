Sono state diramate le formazioni ufficiali di Torino-Feralpisalò, prima amichevole della preseason del Torino. Ivan Juric ha scelto quali sono gli undici giocatori che scenderanno per primi in campo. In porta confermato Vanja. In difesa Schuurs centrale, Zima torna come braccetto a destra e Buongiorno si posiziona a sinistra. Nel centrocampo granata in mediana Ilkhan e Ilic, sugli esterni Singo e Vojvoda. Sulla trequarti spazio a Seck e Verdi, dietro alla prima punta Sanabria. Indisponibili per la gara Linetty, Karamoh, Radonjic e Djidji. Di seguito le formazioni ufficiali della sfida.