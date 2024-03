Torino, finalmente l’apporto dei subentrati: Juric-Paro fermano Calzona

Il confronto tra le panchine dopo l'1 a 1 tra Napoli e Torino: Paro ha sostituito Juric squalificato. Buon punto per i granata

Andrea Calderoni Caporedattore centrale 9 marzo - 21:00

Le partite da vincere erano altre, un punto a Napoli non può che essere festeggiato anche se a quest'altezza cronologica serve poco per la classifica granata. Nonostante l'emergenza in mezzo al campo, con le unghie e con i denti i granata hanno strappato un punto che fa certamente morale. Rispetto alle gare contro Lazio, Roma e Fiorentina, ovvero altre tre rivali per la lotta europea, il Torino ha creato meno presupposti per segnare e ha concesso di più (uno dei migliori è stato il portiere Milinkovic-Savic) ma ha avuto la capacità di rimontare e di conservare il pareggio (ciò non è accaduto contro la Roma). Gli aspetti positivi della gara dello stadio "Maradona" superano gli aspetti negativi. Non capita sempre di vedere il Torino subire l'avversario e nello stesso tempo arginarlo. Anche Francesco Calzona, neo tecnico del Napoli, l'ha giustamente sottolineato a fine partita: "Il Torino non è un squadra abituata a subire perché schiaccia sotto tutti i punti di vista". I numeri, del resto, dicono che il Napoli ha tirato 22 volte centrando lo specchio 8 volte, mentre il Torino ha tirato la metà delle volte inquadrando lo specchio appena in 2 circostanze.

Baricentro più basso del solito: come cambia il Toro senza Ricci e Ilic — Nel secondo tempo il Torino ha avuto il merito di reagire immediatamente al gol dello svantaggio, confermando quanto era già stato visto all'Olimpico di Roma contro i giallorossi di Daniele De Rossi. E poi è stato costretto a difendere più basso del solito concedendo campo e possesso al Napoli (eclatante il 63% di possesso palla partenopeo). La mediana Linetty-Gineitis e l'assenza congiunta di Ilic e Ricci non poteva che produrre questo tipo di partita. Il Torino, contro un avversario forte e qualitativamente superiore, senza le sue pedine più tecniche ha dovuto rinunciare gioco-forza al possesso e alla distanza ha dovuto barricarsi in difesa per proteggere il pareggio siglato da Sanabria. Dal punto di vista offensivo qualcosa di meglio si poteva fare nel corso del primo tempo quando alcune ripartenze non sono state sfruttate a dovere. Anche Matteo Paro, impegnato in panchina a Napoli al posto dello squalificato Ivan Juric, ha ribadito il concetto: "Il primo tempo è stato abbastanza equilibrato e secondo me potevamo fare meglio su alcune situazioni. Nella ripresa ci hanno costretti a difendere più bassi ma abbiamo comunque avuto qualche occasione in ripartenza che non abbiamo sfruttato".

Rodriguez ancora quinto, Okereke tenuto ancora in panchina — Le scelte di Juric sono state forzate complice le assenze e sono state dettate da quanto visto in settimana. Pellegri è stato visto bene nel corso della settimana di avvicinamento al Napoli ed è stato preferito a un Sanabria apparso invece impalpabile nelle ultime uscite. Come spesso capita nel calcio, è andato tutto il contrario di quanto ci si potesse attendere: Pellegri male, Sanabria da subentrato bene. L'ex Genoa ha confermato di non essere al momento un'alternativa per il duo offensivo: tanti errori di misura e tanti movimenti incongruenti con quelli di Zapata. Sanabria, invece, pungolato dalla panchina, è entrato ed è stato subito decisivo con il gol del definitivo 1 a 1 e ha permesso al Torino di recuperare un punto grazie all'apporto dei suoi subentrati, roba che raramente è accaduta in stagione. Detto della mediana obbligata con Gineitis e Linetty, Juric ha confermato come quinto di sinistra Rodriguez. Paro e Juric hanno tardato i loro cambi, Sanabria a parte. Quello di Djidji con Sazonov è stato obbligato mentre gli altri due sono arrivati all'87' (Lazaro per Bellanova e Vojvoda per Linetty). Chi poteva ancora una volta subentrare ma non l'ha fatto è stato Okereke: al posto di Vlasic per gli ultimi minuti poteva anche starci. Difficile, però, nello stato emergenziale in cui si trovava il Torino muovere critiche alla coppia Juric-Paro. Il punto di Napoli è certamente un punto guadagnato.

