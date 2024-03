Torino-Fiorentina 0-0, reazioni social: “Cuore Toro oltre l’ingiustizia”

Finisce 0-0 una partita folle giocata in un clima surreale, con una Maratona senza striscioni e in protesta per le diffide arrivate in settimana. Succede di tutto nel primo tempo: i granata dominano ma Sanabria si divora due palle gol, Zapata la sblocca ma il Var annulla per fallo in attacco. Poco prima dell'intervallo cambia la partita, con un folle secondo giallo a Ricci che costringe i granata a giocare l'intera ripresa con l'uomo in meno. Ma la Fiorentina non ne approfitta e va a sbattere contro un'attenta difesa granata. Di seguito i migliori tweet dei tifosi granata al termine della sfida coi viola.