Torino-Fiorentina 4-0, Gemello: “Che emozione l’esordio, vincere è la ciliegina”

Le parole dei protagonisti del match tra granata e viola direttamente dallo stadio Olimpico

Al termine del match contro Fiorentina, Luca Gemello è intervenuto ai microfoni di Torino Channel per commentare il suo esordio in Serie A. (qui la cronaca) .

"Sono tante, devo ancora realizzare quello che ho fatto. Non mi immaginavo mai un esordio così. Devo ringraziare tutta la squadra perché un esordio così contro una squadra forte come la Fiorentina con una vittoria per 4-0 è la ciliegina sulla torta.

"Stanotte ho dormito, la prossima non so... Sentirsi al centro di un gruppo che ha sentito queste sensazioni, perché tutti hanno fatto il loro esordio prima o poi, è bello. Mi hanno parlato tanto. Ho risposto abbastanza bene, mi aspettavo molta più ansia"

"Ero contento di ritrovare l'attaccante che al momento è il più forte in campionato... Siamo amici, sono contento per me che stasera non ha fatto niente di importante"