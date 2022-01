Torino-Fiorentina 4-0, il tabellino: ammoniti Djidji e Vojvoda

Tra le fila della Viola due giocatori sanzionati col giallo: Martinez Quarta e Igor

Il Torino rifila un poker alla Fiorentina, riscattando pienamente la sconfitta dell'andata. I granata sono autori di un primo tempo perfetto, che li porta sul triplo vantaggio con rete di Singo e doppietta di Brekalo. Nella ripresa sale in cattedra anche Sanabria, per il poker del 4-0. Tra le fila granata da segnalare le ammonizioni di Djidji e Vojvoda, una per tempo. In quelle della Viola Martinez Quarta e Igor vengono sanzionati col giallo.