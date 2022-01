Torino-Fiorentina 4-0, Italiano: “Non mi spiego questo calo, spero sia un caso”

Le parole del tecnico della Viola al termine della sfida contro i granata

"Mi auguro che ci si riprenda, queste partite ti fanno tornare coi piedi per terra. E' una partita che non mi aspettavo da parte dei ragazzi, per come ci eravamo comportati bene anche nell'incertezza di non giocare o giocare. Non mi spiego questo primo tempo, ripartiamo già tra tre giorni e mi auguro che sia un'incidente. Non si può in Serie A affrontare partite contro squadre con grande intensità in questo modo: così si perde. Speriamo di ripartire subito"