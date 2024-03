Oggi alle 20:45 si gioca il match tra Torino e Fiorentina. Una partita segnata sia dal forte gemellaggio tra le due tifoserie sia dai molti ex nelle due squadre. Sicuramente tra questi ultimi il più importante è Andrea Belotti, l'ex capitano del Toro, che incontrerà per la prima volta come avversario titolare Alessandro Buongiorno, il "capitan futuro" granata. Dunque, quella di stasera è anche una sfida tra il presente e il passato della storia recente granata.

In verità Belotti e Buongirno si sono già incontrati da avversari. Era il match di andata di questa stagione tra Torino e Roma all'Olimpico Grande Torino. Buongiorno disputò una grande partita, mentre Belotti entrò all’87' tra i fischi dei tifosi granata senza lasciare il segno. La novità risiede nel fatto che oggi, con tutta probabilità , i due si incroceranno nuovamente da avversarsi, partendo però dall'undici titolare, ma questa volta Belotti vestirà la maglia della Fiorentina dove in queste prime partite sta facendo bene. Un giro strano quello del Gallo, ancora in cerca di una stabilità calcistica dopo l'addio al Toro. Mentre Buongiorno, nonostante tutto, è il nuovo beniamino dei tifosi.

Da amici ad avversari

Dunque, la sfida tra i due rappresenta la parabola della storia recente del Toro. Da un lato il capitano del passato che ha fatto gioire molti tifosi a suon di gol, per poi deluderli con un addio in gran silenzio, dall'altro il possibile capitano del futuro, che sta impressionando per la sua dedizione e capacità tecnica. I due si conoscono bene, oltre che compagni di spogliatoio in granata e in nazionale sono anche amici personali. Ma ciò che è particolare non è la storia di due amici che si incontrano di nuovo come avversari, di un ex capitano che affronta la sua ex squadra guidata dal giocatore che ha cresciuto e formato. Ciò che fa riflettere è la storia di due calciatori, di due uomini, uniti da quella più grande di un club e di un popolo intero: entrambi sanno che fanno parte di una storia comune, quella del Torino. Buongiorno e Belotti sono "capitan futuro e capitan passato", ma entrambi dicono molto sul presente del Toro.