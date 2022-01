Torino-Fiorentina, le formazioni ufficiali: esordio per Gemello tra i pali

Le scelte di Juric e Italiano per il match in scena all'Olimpico tra granata e viola

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Torino-Fiorentina. Ivan Juric e Vincenzo Italiano hanno sciolto anche gli ultimi dubbi, scegliendo gli undici titolari per la gara che andrà in scena tra poco - fischio d'inizio alle ore 17 - allo stadio Olimpico "Grande Torino". Ecco le formazioni ufficiali della partita. Tra i granata spicca la presenza di Gemello, pronto all’esordio in Serie A.