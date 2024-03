Torino-Fiorentina 0-0, quasi 23 mila spettatori. Maratona in protesta

Sono 22.845 gli spettatori presenti per Torino-Fiorentina. Buona la risposta del pubblico granata, ma va sottolineato il clima surreale in cui si è giocata la partita. Come annunciato nei giorni scorsi, niente striscioni e niente gruppi organizzati in Curva Maratona, in protesta dopo le diffide arrivate in settimana. La gara si è aperta con cori di contestazione contro il presidente Cairo che hanno caratterizzato larghi tratti della gara.