Torino, Fisio&Lab sarà ancora Medical Partner

Per le prossime stagioni, Fisio&Lab, Centro Medico di Riabilitazione e Recupero Funzionale ortopedico e sportivo sito in Torino, sarà ancora Medical Partner del Torino FC. Ad annunciarlo è lo stesso club granata con una nota sul proprio sito ufficiale.

Fisio&Lab, Centro Medico di Riabilitazione e Recupero Funzionale ortopedico e sportivo in Torino, sarà punto di riferimento per tutti gli atleti del Torino FC, dalle Giovanili alla Prima Squadra. Il lavoro in ambito fisioterapico e riabilitativo è svolto dall’équipe del Centro in stretta sinergia con lo staff medico-sanitario del Torino FC e con i preparatori della Squadra, attraverso un percorso dedicato e articolato per permettere un rientro in campo ottimale.