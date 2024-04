Torino-Frosinone 0-0, le reazioni social: anche Juric sotto accusa

Termina in parità la sfida tra Torino e Frosinone. Una partita bloccata, sporca e imprecisa. I granata creano poco, negli ultimi 20 metri non sono mai stati incisivi. Il risultato complica ancora di più l'obiettivo europeo e mette in discussione il futuro di Juric. Di seguito i migliori tweet dei tifosi granata dopo la sfida tra Torino e Frosinone.