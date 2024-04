Torino-Frosinone 0-0: l’ennesimo pari a reti inviolate stavolta sa di resa

Triplice fischio al Grande Torino

Alberto Giulini Vicedirettore 21 aprile 2024 (modifica il 21 aprile 2024 | 16:58)

Il Toro non va oltre uno scialbo 0-0 contro il Frosinone, sprecando la ghiotta occasione di portarsi a un solo punto dall’ottavo posto. Partita priva di idee quella dei granata, troppo imprecisi e venuti meno anche sul piano del furore agonistico. Gli uomini di Juric confermano le difficoltà a fare punti con le piccole: sono già 17 quelli persi contro le squadre che lottano per salvarsi. E con questo pareggio si compromette quasi definitivamente la corsa europea del Toro, atteso ora da un calendario proibitivo. Per la squadra arrivano inoltre i fischi al fischio finale.

Le scelte: c’è Okereke con Zapata — Nell’undici titolare granata la principale novità è l’impiego di Okereke e Vlasic a supporto di Zapata, con Sanabria inizialmente in panchina. In mediana si rivede invece Ilic, al rientro dopo l’infortunio per sostituire lo squalificato Ricci in un reparto completato da Linetty. Sulle corsie laterali terza consecutiva da titolare per Vojvoda sulla sinistra, sul versante opposto confermato l’intoccabile Bellanova. Nessuna sorpresa nel terzetto difensivo: ci sono Tameze, Buongiorno e Rodriguez davanti a Milinkovic-Savic. Di Francesco si affida invece a Soule e Cheddira per trascinare l’attacco.

Il primo tempo: Zapata sfiora il palo — La sconfitta del Napoli a Empoli regala un'occasione per avvicinare l'ottavo posto ma l'inizio non è eccezionale da parte del Torino, che appare un po' svagato in alcune circostanze. I primi squilli arrivano al quarto d’ora: prima ci prova Soule col mancino da fuori, sul ribaltamento di fronte è invece Vojvoda a liberare il destro, in entrambi i casi senza inquadrare lo specchio. Quindi è Valeri a provarci con il mancino da fuori sugli sviluppi di angolo, mandando però a lato. La migliora occasione del Toro arriva alla mezzora: Bellanova scappa sulla destra e mette in mezzo, Vlasic è murato ma Tameze appoggia per Zapata che sfiora il palo con un destro a giro. Il laterale destro è il più pericoloso dei suoi e Valeri viene ammonito. Per il resto latita la manovra offensiva dei granata, con un Okereke che nei primi 45' fa ben poco per dare ragione a Juric e uno Zapata che non appare nella sua giornata migliore.

Il secondo tempo: granata non pervenuti in attacco — La ripresa si apre con diverse imprecisioni da parte dei granata, che sprecano malamente una volta arrivati sulla trequarti. Il primo vero squillo è di Okereke, ma Turati è reattivo sul destro a giro dell’attaccante granata. Sul ribaltamento di fronte Rodriguez scivola e spalanca la strada a Cheddira, Bellanova è bravo a contenerlo e Vanja devia in angolo il destro del centravanti marocchino. Al 60’ arriva il giallo per Linetty, che ferma un’iniziativa ancora una volta di Cheddira: il polacco, diffidato, salterà la trasferta contro l’Inter di sabato prossimo. Al 67’ Paro prova a dare la scossa con Sanabria, in campo al posto di uno spento Okereke. I ritmi restano molto blandi e al 75’ tocca a Lazaro per Vojvoda. La prima mossa di Di Francesco è invece Seck per Brescianini, quindi Gelli rileva Mazzitelli. All’85’ Lovato rileva Ilic, uscito tra i fischi, con Tameze che si alza in mediana. Scattano quindi quattro minuti di recupero e Zapata va ad un passo dall’1-0, liberandosi bene di Romagnoli ma non inquadrando lo specchio da buona posizione. Me è l’ultima occasione: si chiude a reti inviolate, tra i fischi dello stadio.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Torino senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Toronews per scoprire tutte le news di giornata sui granata in campionato.