Torino-Frosinone di Coppa Italia, le info sui biglietti: prezzi e date di vendita

Da oggi, giovedì 5 ottobre, sono aperte per gli abbonati le vendite dei biglietti per assistere al match Torino-Frosinone. Questo incontro di Coppa Italia si giocherà giovedì 2 novembre e metterà in palio un posto negli ottavi di finale dove c'è già il Napoli pronto ad attendere la squadra vincente di questa partita. Mercoledì 11 avranno accesso alla vendita in anticipo anche i titolari della tessera Cuore Granata. Infine dalle ore 10 di giovedì 12 ottobre prenderà il via la vendita libera dei tagliandi per ogni tifoso del Toro. Il club granata ha pubblicato sul proprio sito ufficiale la consueta nota di annuncio con anche i prezzi dei singoli biglietti per ogni settore dello stadio Olimpico Grande Torino.