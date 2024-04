Torino-Frosinone, le formazioni ufficiali: c’è Okereke in avanti con Zapata

Diramate le formazioni ufficiali di Torino-Frosinone. Il tecnico granata Ivan Juric (oggi in panchina sostituito dal suo vice Paro) ha scelto di puntare su Okereke per far coppia con Zapata in attacco. Al posto dello squalificato Ricci, torna dal primo minuto Ilic e in difesa è confermato il terzetto composto da Tameze, Buongiorno e Rodriguez. Sulla fascia sinistra viene scelto Vojvoda.