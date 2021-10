Torino-Genoa 2-0, Pobega: “Siamo partiti bene, dobbiamo continuare così”

Le parole di uno dei protagonisti del match al termine della prima frazione della sfida fra Torino e Genoa

Al termine del primo tempo del match Torino-Genoa, valido per la giornata turno di Serie A, Tommaso Pobega ha parlato ai microfoni di Dazn rilasciando le seguenti dichiarazioni: “Ci alleniamo in settimana per fare questi schemi, essere intensi e quando abbiamo l’opportunità di ripartire lo facciamo con forza e decisione. Oggi in qualche ripartenza siamo stati bravi ma dobbiamo essere più precisi perché potevamo essere ancora più incisivi. Bisogna tenere la concentrazione altissima, abbiamo visto che il Genoa non muore mai e ribalta ogni situazione. Dobbiamo cercare di continuare il nostro gioco, essere attenti e non lasciare possibilità di farlo”.