Torino-Genoa, Ansaldi: “Dobbiamo riprendere a far bene, tutti possono segnare”

Le dichiarazioni direttamente dall'Olimpico Grande Torino pochi minuti prima della sfida dei granata contro il Genoa

Pochi minuti prima dell'inizio del match Torino-Genoa, valido per la giornata turno di Serie A, Cristian Ansaldi ha parlato ai microfoni di Dazn rilasciando le seguenti dichiarazioni: “È normale dopo tante partite fatte bene dove meritavamo di più abbiamo raccolto meno per sfortuna. Dobbiamo riprendere quel momento per vincere che è importante. Penso che i gol li possiamo fare tutti noi terzini e credo che dobbiamo dare tutti il meglio e questa è la strada giusta”.