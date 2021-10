Torino-Genoa, le formazioni ufficiali: sorpresa Buongiorno, riecco Ansaldi

Le scelte degli undici che partiranno dal primo minuto nella sfida dell'Olimpico Grande Torino valida per il nono turno

Sono state comunicate le formazioni ufficiali di Torino e Genoa. Juric e Ballardini, gli allenatori delle due squadre, hanno sciolto gli ultimi dubbi riguardo gli undici giocatori da mandare in campo dal primo minuto. Tra le fila dei granata va segnalata la presenza dal primo minuto di Alessandro Buongiorno che prende il posto di Ricardo Rodriguez come braccetto di sinistra della difesa a tre. Sulla fascia sinistra Cristian Ansaldi si riprende una maglia da titolare a discapito di Ola Aina. In avanti tutto confermato con Sanabria sempre al centro dell'attacco. Partiranno dunque dalla panchina sia Praet che Belotti.