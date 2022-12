Torino, Gineitis si mette in mostra: seconda consecutiva da titolare con Juric

Juric sta facendo i conti con una vera emergenza a centrocampo. Il trio che si è alternato in mediana con maggior continuità era tutto indisponibile contro la Cremonese: Ricci ha avuto un affaticamento nei giorni scorsi, Lukic aveva la febbre e Linetty è ai box per la lesione all'ileopsoas. Quindi il tecnico granata si è trovato a fare i conti con soluzioni alternative. Tra queste è emersa quella di Gvidas Gineitis, punto fermo della Primavera di Giuseppe Scurto. Contro l'Almeria ha disputato circa un'ora di gioco, affiancato da Adopo ed è poi stato sostituito da Ilkhan. Juric ne ha valutato le potenzialità e ha scelto di confermarlo dal 1' anche contro la Cremonese, gara in cui è rimasto in campo per tutti i 90' minuti. Si è fatto apprezzare per una buona gestione del giro palla a centrocampo e lettura degli spazi, inoltre non ha disdegnato qualche incursione con una bella conclusione nei minuti finali, respinta da Sarr.

Torino, Gineitis profilo attenzionato per il futuro

Gineitis è esploso nella Primavera di Coppitelli nella seconda metà della scorsa stagione, diventando presto un punto fermo e il cervello del centrocampo granata. Poi si è riproposto come tale nella Primavera di Scurto, fino ad attirare l'attenzione della Nazionale maggiore lituana, che lo ha convocato per la Coppa del Baltico. Gineitis è un profilo potenzialmente interessante per Juric, per caratteristiche fisiche e tecniche. Rispecchia le richieste del tecnico in merito alla fisicità, essendo alto 1.87 m e sarebbe inoltre, salvo innesti di mercato, l'unico mediano mancino qualora venisse aggregato alla rosa della Prima squadra. Gineitis vanta un fiuto del gol messo in mostra in più occasioni in Primavera (4 gol e 2 assist fin qui nella stagione 2022-2023), sia con conclusioni dalla distanza che da rigorista. Naturalmente si tratta pur sempre di un 2004, di un test amichevole e dei primi passi in Prima squadra, a fronte di gerarchie ben delineate di un centrocampo strutturato che resta comunque limitato numericamente. Gineitis ha saputo farsi trovare pronto, sfruttando il ritiro in Spagna a suo vantaggio e dando buoni segnali, nella speranza di farsi notare e di stuzzicare l'interesse del tecnico per poter essere tenuto in considerazione in futuro.