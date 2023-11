Torino, Gineitis verso la titolarità contro il Bologna: obiettivo voltare pagina

Per Gineitis altra esperienza con la maglia della Lituania e ora la concreta possibilità di tornare titolare contro il Bologna e archiviare l'errore di Monza

Irene Nicola Redattore

Archiviata la pausa per le Nazionali, Gvidas Gineitis mette nel mirino la ripresa di campionato con il Torino. Il giovane centrocampista granata è partito per vestire la maglia della Lituania dopo aver commesso l'errore costato l'1-1 al Toro contro il Monza e dopo essere uscito dal campo in lacrime. In Nazionale ha avuto l'occasione di mettere in cascina ulteriore esperienza, giocando sempre titolare e restando sempre in campo 90', sia nel match di qualificazione a Euro 2024 contro Montenegro che nell'amichevole contro Cipro.

Torino, Gineitis verso il Bologna con l'obiettivo di voltare pagina — Ora Gvidas Gineitis ha l'occasione di voltare subito pagina anche in campionato. La fiducia di Juric e dei compagni nei suoi confronti è sempre rimasta intatta a prescindere da un errore che fa parte di un percorso di crescita più che positivo. La trasferta di Bologna verosimilmente darà a Gineitis modo di mettersi in mostra e di archiviare definitivamente l'errore di Monza, quindi può rappresentare in quest'ottica una chance importante per mettere un punto e ripartire con convinzione, sfruttando anche gli infortuni che hanno colpito il reparto dei centrocampisti per trovare spazio e conferme.

Torino, Gineitis punta la titolarità contro il Bologna — Gvidas Gineitis ha messo nel mirino la titolarità a centrocampo nella sfida contro il Bologna. Un obiettivo che ha concrete possibilità di realizzarsi, visto che salvo sorprese e recuperi lampo Gineitis è favorito per partire tra gli undici. A centrocampo infatti il Toro deve fare i conti con due stop da monitorare. Samuele Ricci sta facendo ampi progressi per recuperare dalla lesione distrattiva del bicipite femorale della coscia destra, ma si pensa a un suo rientro per la gara con l'Atalanta del 4 dicembre. Karol Linetty invece è ai box per la lesione miofasciale di basso grado all’adduttore lungo della gamba destra e lo stop previsto (tre settimane) dovrebbe comunque escluderlo dalla sfida con il Bologna. Gli infortuni di Linetty e Ricci spingono la candidatura di Gineitis da titolare. L'occasione di voltare subito pagina dunque c'è e per il lituano sarà da non mancare.

