Torino, giorno libero per i granata. In campo solo chi deve recuperare

A pochi giorni dalla sfida di lunedì 20 febbraio contro la Cremonese, Ivan Juric ha deciso di concedere ai suoi ragazzi una giornata di riposo, la terza in seguito a Milan-Torino dopo quelle di sabato 11 e domenica 12. Nessun allenamento quindi al Filadelfia, se non per chi deve recuperare dagli infortuni. I granata riprenderanno la preparazione alla Cremonese nella giornata di domani, venerdì 17 febbraio.