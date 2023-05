Torino, giovedì 4 maggio allenamento a porte aperte: le informazioni

Anche nel giorno del ricordo del Grande Torino, i tifosi potranno far sentire ai granata la loro presenza: l’allenamento del 4 maggio, infatti, si svolgerà a porte aperte al Filadelfia. Dalle 10, i tifosi granata potranno accedere...

Anche nel giorno del ricordo del Grande Torino, i tifosi potranno far sentire ai granata la loro presenza: l’allenamento del 4 maggio, infatti, si svolgerà a porte aperte al Filadelfia. Dalle 10, i tifosi granata potranno accedere all’impianto sportivo per poi, alle 13, assistere alla seduta in vista della sfida con il Monza di domenica, 7 maggio. Successivamente, la squadra si dirigerà a Superga, dove avverrà la Commemorazione agli Invincibili: dopo la Messa, la lettura dei nomi dei caduti nel tragico incidente del 1949.