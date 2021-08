Torino, gli auguri del club a Vincenzo Millico: 21 candeline per il granata

Il compleanno dell'attaccante granata che cerca di ritagliarsi uno spazio nel Toro di Juric

Vincenzo Millico compie oggi, 12 agosto 2021, 21 anni e lo farà continuando la preparazione con mister Ivan Juric in vista della prossima stagione. Attualmente non è tra le prime scelte dell'allenatore, ma sembrerebbe viaggiare verso la conferma in squadra. Per l'occasione il Torino ha pensato di celebrare il suo compleanno sull'account Twitter ufficiale: