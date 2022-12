Torino, gli eventi per il compleanno del Toro: sede di ToroMio e Hall of Fame

Il 3 dicembre 1906 nasceva a Torino alla birreria Voigt, oggi bar Norman, il Torino Football Club, uno dei club più gloriosi del calcio italiano. Il Toro è entrato nel cuore di tanti e la passione per questo club è ancora enorme a distanza di 116 anni. Oggi per celebrare questo importante traguardo ci sono diversi eventi. Dalle 10 fino alle 22 ci sarà l'apertura della sede di ToroMio in via Filadelfia 29/d. All'interno del locale ci sarà anche la Biblioteca Granata, che mira a raccogliere tutti i volumi con a tema il Torino e la sua leggendaria storia. Nel pomeriggio ci sarà la cerimonia dedicata all'Hall of Fame granata. Ogni anno in occasione del compleanno del Toro si tiene la cerimonia di introduzione: da uno a cinque personaggi - selezionati dai componenti del Consiglio direttivo dell'Associazione Memoria storica granata - entrano a far parte della Hall of Fame. Per quanto riguarda la cerimonia di oggi, saranno Eraldo Pecci e Cesare Salvadori (alla memoria dell'ex presidente della Fondazione Filadelfia morto nel 2021) i protagonisti dell'edizione 2022. A seguire, verrà inaugurata la mostra "Il Toro non può perdere. Tributo ad Eraldo Pecci". All'evento, oltre all'indimenticabile centrocampista granata, presenzieranno anche Angelo Cereser ed Angelo Marello.