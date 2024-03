Torino, finalmente un gol dalla panchina: solo il Sassuolo ha fatto peggio

Era il match tra Torino e Sassuolo del sei novembre 2023, e i granata vinsero per 2-1 sui neroverdi grazie al gol di Vlasic nella ripresa, il primo di questa stagione 2023\2024. Più precisamente, Vlasic subentrò a Ricci dal 9' minuto visto l'infortunio che colpì il centrocampista italiano. Dunque, questo si può considerare sicuramente un gol da subentrato anche se da quasi titolare. L'unico altro gol segnato da un subentrato in stagione è stato quello di Radonjic contro il Genoa, entrato al 64' l'attaccante serbo segna sullo scadere del 94' il gol vittoria dell'1-0. Questi gli unici due gol realizzati dai subentrati quest'anno, fino a quello di Sanabria venerdì scorso . Il Torino è penultimo nella speciale classifica delle squadre che hanno fatto più gol con giocatori subentrati dalla panchina, ultimo il Sassuolo con zero gol fatti dai subentrati mentre a guidare la classifica c'è il Milan con ben 13 gol e secondo l'Empoli con 11. Dunque, si può fare meglio in casa granata.

Finalmente una svolta

Questo trend negativo si è interrotto, come detto, contro il Napoli. Sanabria entra dalla panchina al 63' e un minuto dopo segna il gol del pareggio con una bellissima cilena. Oltre la buona prestazione della squadra granata, questo fatto è la grande novità del momento. Juric tempo addietro aveva già manifestato questo suo malessere riguardo la situazione gol dalla panchina: "Per vincere le gare ci aspettiamo qualcosina in più dalla panchina per fare ancora un passo in avanti", aveva dichiarato dopo Genoa-Torino. Il giocatore che è subentrato di più in stagione è Pellegri, che fin qui non sta disputando una grande stagione, seguito da Vojvoda, certamente non un attaccante. Forse ora con Okereke che può partire titolare e Sanabria che subentra può rivelarsi la mossa decisiva per smuovere l'attacco granata. Quando contro l'Empoli, la passata stagione, Sanabria subentrò e segno iniziò il suo momento di massima forma. Vedremo se sarà così anche questa stagione, comunque il contributo dalla panchina sarà fondamentale.