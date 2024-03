Torino, Pellegri rimane un’incognita per il finale di stagione

La partita di venerdì contro i partenopei è un caso paradigmatico della stagione di Pellegri. Il Toro disputa una buona prestazione , ma l'attaccante non incide. Per Pellegri contro il Napoli è stata la quinta partita da titolare in stagione, record personale del giocatore, ma anche questa volta l'attaccante è rimasto a secco. Non solo, analizzando i dati si scopre che Pellegri ha realizzato zero tiri, sia in porta che in generale, contribuendo con solo 12 passaggi e un fallo all'economia del match. I numeri sono estremamente deludenti, ancor di più per un attaccante. Certamente tutto l'attacco del Toro soffre questa stagione, ma Pellegri sicuramente ancora di più.

Una stagione complicata che si può ancora aggiustare

La partita contro Napoli però non è un caso isolato. In tutte le sfide in cui Pellegri è stato chiamato a portare il suo apporto, questo non è mai arrivato. Zero gol e zero assist e solo cinque passaggi chiave in stagione. D'altro canto il giocatore ha sempre avuto la stima di Juric, come detto cinque presenze da titolare e 15 da subentrato. La grande questione però rimane quella dei minuiti giocati, solo 564 in Serie A. Molto pochi, se non troppo, per giudicare una stagione. Pellegri è un classe 2001, è ancora giovane e pieno di potenziale, resta ora un finale di campionato per raddrizzare il bilancio della sua stagione fin qui, ovviamente, non eccelso. Almeno cercare di smuovere quella casella dei gol, poi si vedrà il da farsi.