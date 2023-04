Torino, Gravillon è da riscattare? I lettori sono compatti, la risposta è sì

Il Torino dovrebbe riscattare Andreaw Gravillon dal Reims? Lo abbiamo chiesto con un sondaggio ai lettori di Toro News, chiamati a giudicare se quanto fatto vedere dal francese da gennaio ad ora possa bastare o meno per la riconferma. Per esercitare il diritto di riscatto (si tramuterebbe in obbligo con il raggiungimento delle 10 presenze in granata), il Toro dovrebbe versare 3.5 milioni di euro nelle casse del Reims. I risultati del sondaggio sono un plebiscito a favore del difensore, che l'84% dei lettori vorrebbe vedere in granata anche il prossimo anno, considerando che Gravillon ha saputo sfruttare le defezioni tra i braccetti destri per emergere e farsi apprezzare progressivamente nel ruolo. In netta minoranza, appena il 16%, chi invece preferirebbe che le strade tra Gravillon e Torino.